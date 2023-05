Video. Tina Robitsch (34) fühlt sich vom Gesundheitssystem im Stich gelassen. Keine Bewilligung für ihr persönliches Budget, keine Pflege. Jetzt ist ein Reha-Platz in Aussicht, aber das Behörden-Hickhack nimmt kein Ende.

In einer Wohnung in Raaba, im Bezirk Graz-Umgebung, lebt Tina Robitsch. Sie war eine kerngesunde Frau, bis sie mit 26 Jahren plötzlich zum Pflegefall wurde. Der Vorfall ereignete sich im März 2015. Das Einrenken im Rückenbereich durch ihren damaligen Orthopäden zog damals Komplikationen nach sich, wie in einem Gutachten aus dem Jahr 2022 festgehalten. Robitsch kann nicht ihre Beine nicht bewegen, kann nicht allein auf die Toilette gehen. Jede falsche Bewegung führte bei der Steirerin zu Schmerzen und spastischen Krampfanfällen.