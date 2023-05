"Es ist so weit, die Rebellen aus dem Uhudlerland wagen sich aus ihrer ländlichen Idylle hinaus in die große Stadt": Augenzwinkernd war es also nun so weit - in der Grazer Jakoministraße 33 wurde das seit Langem sichtbare Plakat eines Bartträgers mit Hut ("Idyllisch. Rebellisch. Legendär") mit Leben erfüllt. Und mit einem neuen Shop dahinter: Dort bieten Winzerinnen und Winzer aus dem Burgenland fortan vor allem das Uhudler-Getränk in den Varianten Original, Frizz, Sprizz, Wermut und Gin.

Im kleinen Geschäft nahe der Grazbachgasse, gleichsam gegenüber von dean&david, will Uhudlerland-Obmann Bernhard Pranger einmal im Monat auch kleinere Veranstaltungen sowie Verkostungen durchführen, "um Betrieben aus dem Uhudlerland in Graz eine Präsentationsfläche zu bieten".