Strömender Regen, Berufsverkehr, mehrere Unfälle: Rund um Graz brauchten am Donnerstagabend die Autofahrer viel Geduld, nachdem der Verkehr teilweise zum Erliegen gekommen war. Dazu trug auch der Businesslauf am Schwarzlsee bei, zu dem sich viele per Auto auf den Weg machten.