Der nahezu tägliche Stau auf der A 9 zwischen Wildon und Graz wird nur eines der Einsatzgebiete der ersten „Traffic Manager“ in der Steiermark sein. Am Donnerstag präsentierte der Autobahnbetreiber jene zwölfköpfige Eingreiftruppe, die ab dem 22. Mai im Großraum Graz einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten soll. Das Modell der "Traffic Manager" gibt es inzwischen in Wien, in Linz und Salzburg.

Die zwei Mitarbeiterinnen und zehn Mitarbeiter der Asfinag decken rund 100 Autobahnkilometer ab: nach Süden bis nach Spielfeld, nach Norden bis Gratkorn-Süd (A 9), nach Westen bis Mooskirchen und nach Osten bis Gleisdorf-Süd (A 2). Stationiert ist das Team in der Verkehrsmanagement-Zentrale Plabutsch. "Besserer Verkehrsfluss in Graz ist für uns als Mobilitätspartner eines der wichtigsten Ziele", sagte Asfinag-Geschäftsführer Heimo Maier-Farkas bei der Präsentation.

Kleine Panne, großer Stau

Hauptaufgabe der „Traffic Manager“ ist die oft angespannte Verkehrssituation auf den Autobahnen rund um die Landeshauptstadt zu verbessern. An Spitzentagen sind mehr als 70.000 Fahrzeugen auf der A 2 zwischen Graz-Ost und Graz-West und mehr als 50.000 durch den Plabutschtunnel unterwegs. "Ein Unfall oder schon eine kleinere Panne haben auf der Autobahn oder im Plabutschtunnel meist eine große Auswirkung. Da wollen wir den betroffenen Menschen helfen und durch rasche Absicherungen die Verkehrssicherheit erhöhen", so Maier-Farkas.

Rund um die Uhr

Im Einsatz sind die Teams 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche. Zu ihren wichtigsten Tätigkeiten gehört Pannen- und Unfallhilfe in Kombination mit schnellen Infos in die Verkerhrsmanagement-Zentrale. Die "Traffic Manager" sind in speziellen Einsatzfahrzeugen unterwegs, ausgerüstet für die häufigsten Pannen. Außerdem sind sie an den Behördenfunk angeschlossen. Die mehrwöchige Ausbildung der "Verkehrs-Ersthelfer" erfolgte großteils in der Sicherheitsakademie des Innenministeriums.