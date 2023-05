Mit Kleinbussen und Wählertaxis kämpft Erdoğans AKP-Partei in Österreich um jede Stimme. Erstmals wurde in Graz gewählt. So blicken Türkinnen und Türken in der Steiermark auf die Wahl.

Erdoğans Lobbynetz in Österreich ist groß. Die Auslandstürkinnen und -türken zählen zu den großen Unterstützern des Präsidenten. Nun aber machen sich die ersten Risse bemerkbar. Ali Özbaş arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Sozialarbeiter in Graz. Dass seit dem Erdbeben auch hierzulande vieles anders ist, weiß der gebürtige Kurde: „Viele Menschen, die hier leben, haben ihre Familien, ihr Hab und Gut verloren oder sie müssen Familienmitglieder, die kein Dach mehr über dem Kopf haben, finanziell unterstützen. Das ist frustrierend, macht wütend und führt zur Kritik am Regime.“