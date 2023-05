Man darf ruhig eine Kategorie kleiner denken – natürlich nicht bei der Kunst, sondern bei den Sammlern. Lassen wir die Pinaults und Arnaults dieser Welt einmal beiseite und fragen einen Profi: Wie steigt man ins Kunstsammeln ein, Herr Sommer? Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten: „Gehen Sie in Museen, besuchen Sie Galerien!“ Und Gerhard Sommer muss es schließlich wissen: Der Grazer Galerist hat sich schon früh dem Wiener Aktionismus verschrieben. Wer ihn in seiner zweiten Galerie in Liebenau besucht, geht mit spannenden Einblicken zu Hermann Nitsch und Günter Brus nach Hause. Also, gehen Sie in Galerien!