eine Freunde kann man sich nicht aussuchen: Mit diesem Motto versucht der Angeklagte am Straflandesgericht seine berufliche Beziehung zu einem Kriminellen zu rechtfertigen: „Ich habe ihn, als ich in Slowenien in Haft war, kennengelernt. Er hat gesagt, dass er wegen Juwelen- und Golddiebstählen sitzt, ansonsten sprachen wir aber wirklich nur über familiäre Angelegenheiten.“