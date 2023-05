Der Weg in die Medienbranche war für Michael Hüttler kein gerader: In den 80er-Jahren mischte er die steirische Musikszene auf: "Ich war selbst Musiker und dann Promoter und Label-Besitzer", berichtet der heute 56-Jährige. Im folgenden Jahrzehnt ging er in die Szenengastronomie und baute das Grazer Bermudadreieck mit auf.