Nach der Auslieferung des steirischen FPÖ-Landesparteiobmanns Mario Kunasek durch den steirischen Landtag wird gegen den ehemaligen Verteidigungsminister nun offiziell von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt im Zusammenhang mit der Grazer FPÖ-Finanzcausa ermittelt. Er ist nun der siebente Beschuldigte in dem Verfahren. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Mittwoch auch den Erhalt einer neuen anonymen Anzeige gegen Kunasek, über die der "Standard" am Mittwoch berichtet hat.