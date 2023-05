Wer längere Zeit nicht im Bereich des Landeskrankenhauses Graz unterwegs war, wird sicher staunen: Mit dem neuen Med Uni Campus, der am Freitag feierlich eröffnet werden wird, ist faktisch ein neuer Stadtteil entstanden. Die Uniklinik/LKH ist zwar nach wie vor das Zentrum des Geschehens, aber die Med Uni – die für ganz Südösterreich überregionale Bedeutung hat – hat sich in mehreren Teilblöcken nach Osten rund um den Stiftingtalbach angeschlossen. Neben mehreren Verwaltungsgebäuden des Spitals und der Kages ist der Bereich, der am Schnittpunkt der Grazer Bezirke St. Leonhard, Geidorf, Mariatrost und Ries liegt, zu einem Gesundheitszentrum geworden. Mehrere Seniorenresidenzen, Privatspitäler und ein Primärversorgungszentrum ergänzen das medizinische Angebot im Zwickel zwischen Leechwald, Ries und Ruckerlberg. Auch die Straßenbahnstrecke der Linie 7 wurde erweitert.