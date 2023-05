Plus 16 Prozent bei Eiern innerhalb eines Jahres, plus 14 Prozent bei Brot und Gebäck, plus 16 Prozent bei Bier: Die Steirerinnen und Steirer spüren die Teuerung jeden Tag beim Einkauf im Supermarkt. Die Politik versucht, mit dem "Lebensmittelgipfel" gegenzusteuern - das Treffen zwischen Politik, Experten und Handelsvertretern verlief aber im wesentlichen ergebnislos.