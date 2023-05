Die ÖVP bleibt am Gas. Kein Verkehrsprojekt, das Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) vorlegt, das nicht heftig, oft auch emotional kritisiert wird. Das war bei der Zinzendorfgasse so, das war beim breiten – und kurzen – Geh- und Radweg am Kaiser-Franz-Josef-Kai so, das ist jetzt in der Marburger Straße so. Das sei alles eine „grün-ideologische“ Verkehrspolitik auf Kosten der Autofahrer, so der stete Vorwurf.