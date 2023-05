Auf einer unbeschrankten Eisenbahnkreuzung in Seiersberg-Pirka kam es am Donnerstagabend zu einem tödlichen Unglück. Eine 48-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung wurde in ihrem Fahrzeug von einer S-Bahn-Garnitur erfasst und tödlich verletzt.