Wer in der Nähe des Grazer Flughafens wohnt, kann sich über mangelnden Polizeischutz nicht beschweren. In einem Radius von nur wenigen Kilometern findet man gleich fünf Dienststellen der Exekutive: Neben den "normalen" Polizeiinspektionen von Kalsdorf und Feldkirchen, der Flughafenpolizei und der Autobahnpolizei Graz-West gibt es nun in Kalsdorf auch eine eigene Dienststelle für die "Schnellen Reaktionskräfte" (SRK). Insgesamt 62 Beamte sind im ehemaligen Bürogebäude einer Baufirma zwischen Flughafen und Freizeitzentrum "Copacabana" untergebracht. Am Donnerstag wurde das Objekt mit zahlreichen Ehrengästen feierlich eröffnet.