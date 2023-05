Unfall im Grazer Frühverkehr: Ein Kleintransport ist am Donnerstagvormittag gegen 9:30 Uhr in Geidorf an der Kreuzung der Kreuzgasse mit der Bergmanngasse umgekippt. Zuvor kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Lkw. Der Grund für die Kollision war, dass der 62-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld laut eigenen Angaben den Kreuzungsbereich übersehen hatte.