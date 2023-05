Kein Staatsakt, aber fast: Wasserfontänen der Flughafenfeuerwehr und Prominenz aus Politik und Wirtschaft empfingen am Mittwoch den Eurowings-Airbus am Flughafen Graz. Die Landung läutete den Start der Eurowings-Basis am Airport ein, die Lufthansa-Tochter stationiert die Maschine – ein Airbus A319 mit der Kennung 9H-EXQ – fix in Graz.