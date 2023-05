Kaum zu glauben, aber wahr: Was nach einem Schreiben aus dem vorigen Jahrhundert klingt, ist erst 35 Jahre alt – zu Papier gebracht vom damaligen Betriebsratschef der Grazer Verkehrsbetriebe (heute Graz-Linien). Weil man es gewagt hatte, in Stellenanzeigen nach Straßenbahnfahrerinnen zu suchen, warnte er intern vor den weiblichen „Arbeitnehmern zweiter Klasse“, welche ihn um die „wohlerworbenen Rechte“ der männlichen Kollegen bangen ließen (Auszüge aus dem Brief siehe unten).