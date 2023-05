Wer hatte die bessere Kundgebung, Genossen?

Kampus gegen Kahr, Duell der Genossinnen in Graz. "Wir werden es dieser Koalition schwer machen", kündigte die Chefin der SPÖ an. Die KPÖ-Vorsitzende hingegen hofft: "Wir können in ganz Österreich wachsen."