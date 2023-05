Eine Entenfamilie auf Wanderschaft erstaunte und entzückte am Montag Passanten in der Grazer Innenstadt, wie die Polizei auf Facebook berichtet. Nachdem aber bereits zwei der zwölf Küken in einen Kanal gerutscht waren, sorgten Grazer Polizisten gemeinsam mit Passanten für eine Sperre der Schmiedgasse. Bei den Vögeln dürfte es sich um Gänsesäger handeln. Sie gehören zu den Entenvögeln.

Die Berufsfeuerwehr Graz fing die Küken schließlich ein und brachte sie unversehrt in den Stadtpark zurück. "Ente gut. Alles gut!", heißt es von der Polizei.