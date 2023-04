"Mit wohlwollender Lesart kann man all das finden, was euch ein Anliegen ist." So versuchte Integrationsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) im jüngsten Gemeinderat noch einmal, die ÖVP beim Beschluss zum neuen Integrationsleitbild an Bord zu holen. Erwartungsgemäß vergeblich. Obwohl er dem Papier "sehr viel abgewinnen kann", wie ÖVP-Chef Kurt Hohensinner betonte, könne seine Partei nicht mitstimmen. Es fehle der "Mut, Problemfelder anzusprechen".