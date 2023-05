Bald eine Woche rennt die Befragung der SPÖ-Mitglieder zum Bundesparteivorsitz. Wie läuft es in der Steiermark? Grobe Probleme sind Landesgeschäftsführer Florian Seifter nicht bekannt. "Natürlich gab es vereinzelt Rückfragen von Mitgliedern, die noch keine Mail oder Post erhalten haben." Das würde in Wien bearbeitet. Aber "bis Montag müsste jeder seinen Brief erhalten haben", ist Seifter optimistisch.