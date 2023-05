Von 9. bis 11. April ist es wieder so weit: die ÖH-Wahlen stehen an und somit auch die Wahl der Interessensvertretung von Tausenden Studentinnen und Studenten in ganz Österreich.

In der Studentenstadt Graz wird auch schon ordentlich Wahlkampf betrieben. Insgesamt treten neun Fraktionen für die Hochschulvertretung der Karl-Franzens-Universität an. Bei der Betrachtung der unterschiedlichen Wahlprogramme zeigt sich, dass die Fraktionen mit der Zeit gehen: Die meisten Forderungen drehen sich um leistbares Wohnen und Vereinbarkeit von Studium und Beruf.

Flexibilität und Digitalisierung

Zu letzterem fordert AG-Spitzenkandidat Stefan Zeiringer: „Lehrveranstaltungen und Prüfungen sollten über den ganzen Tag verteilt werden, wer nebenbei arbeitet, hat oft erst abends Zeit für die Uni.“ Außerdem wünscht er sich, dass Vorlesungen auch online gestreamt werden.

AG-Spitzenkandidat Stefan Zeiringer im Videoportrait

Da stimmen auch die Junos zu, die aktuell in der Koalition mit AG und GRAS sitzen. Spitzenkandidat Peter Rauscher meint: „Während Covid wurden Vorlesungen auch gestreamt, es gibt keinen Grund, das jetzt nicht mehr anzubieten.“

JUNOS-Spitzenkandidat Peter Rauscher im Videoportrait

Infrastruktur und finanzielle Unterstützung

Bei einer weiteren Junos-Forderung können auch GRAS und VSStÖ mitgehen: Grazer Fahrradwege sollen ausgebaut werden. Maja Höggerl, Spitzenkandidatin des VSStÖ, fordert „Fahrradhighways zwischen den Uni-Standorten, das hilft etwa Lehramtsstudierenden, die zwischen TU, Pädagogischer Hochschule und KFU pendeln.“

VSStÖ-Spitzenkandidaten Maja Höggerl und Dominik Szecsi im Videoportrait

Bei der Mobilität legen die GRAS noch eins drauf: Spitzenkandidatin Marie-Claire Katzensteiner wünscht sich gratis Klimatickets für alle Studierenden.

GRAS-Spitzenkandidatin Marie-Claire Katzensteiner im Videoportrait

Ebenfalls gratis sollen Skripten und Lehrbücher sein, zumindest wenn es nach der Spitzenkandidatin der Pirat:innen, Cosma Tieber, geht. Sie fordert ebenfalls Barrierefreiheit für die ganze Universität inklusive der Mensa.

Pirat:innen-Spitzenkandidatin Cosma Tieber im Videoportrait

Bei billigeren Lehrbüchern stimmt auch Michael Buggler vom RFS zu: „Etwa in Jus geben Studenten oft hunderte Euro pro Semester für Bücher aus.“ Buggler begreift die Hochschülerschaft primär als Serviceeinrichtung: „Die ÖH soll abgehen von Ideologie und tagespolitischem Kampf.“

RFS-Spitzenkandidat Michael Buggler im Videoportrait

Am anderen Ende des politischen Spektrums klingt das anders: David Breurather von der Linken Liste will an der Uni etwa „antifaschistisch aktiv sein“.

Linke Liste-Spitzenkandidat David Breurather im Videoportrait

Der KSV-KJÖ tritt für öffentliche Studierendenheime, einen Mietpreisdeckel und eine zugänglichere Wohnbeihilfe ein.

Listenzweite der KSV-KJÖ Parmida Dianat im Videoportrait



Bei der Fachschaftsliste (FLUG) will man sich auf Servicearbeit konzentrieren. Spitzenkandidat Lukas Knes betont: „Wir sind die einzige wirklich parteipolitisch unabhängige Liste.“

FLUG-Spitzenkandidat Lukas Knes im Videoportrait