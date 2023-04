Weiterhin sind die Hintergründe der Tragödie in Wetzelsdorf völlig unklar. Eine 39-Jährige wurde am Samstag in ihrer Wohnung erstochen. Der mutmaßliche Täter ist der 28-jährige Lebensgefährte der Frau. Nach der Tat soll er mit dem Auto einen tödlichen Autounfall gebaut haben. Ein 31-jähriger Grazer kam ums Leben.