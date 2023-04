Sobald der medizinische Zustand des mutmaßlichen Täters es erlaube, werde er aus dem künstlichen Tiefschlaf geweckt, ließ die Polizei bereits zu Wochenbeginn wissen. Am Dienstag, drei Tage nachdem der 28-Jährige in Graz-Wetzelsdorf seine 39-jährige Lebensgefährtin mit mehreren Messerstichen getötet und anschließend auf der Straßganger Straße einen tödlichen Unfall verursacht hatte, war es so weit. "Der Mann befindet sich bereits in der Aufwachphase", bestätigte eine Polizeisprecherin der Kleinen Zeitung kurz nach Mittag. Nach wie vor offen ist allerdings, wann der 28-Jährige, der im Bezirk Steyr-Land in Oberösterreich gemeldet ist, befragt werden kann. "Bislang ist er nicht vernehmungsfähig", hieß es bei der Polizei.