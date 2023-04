Gegen 15:20 läutete es an der Tür einer 81-jährigen Frau im Bezirk Innere Stadt in Graz. Ein bislang unbekannter Mann stand in der Wohnungstür des Mehrparteienhauses und gab vor, Mitarbeiter einer Installationsfirma zu sein. Er müsse Messungen im Badezimmer durchführen, so der Mann gegenüber der Frau.