Ein 44-Jähriger aus Graz ist über eine Online-Datingplattform einer Betrügerin auf den Leim gegangen: Die Frau hatte ihn dazu überredet, gemeinsam in Kryptowährung zu investieren. Er überwies in fünf Tranchen mehrere Hunderttausend Euro auf ein sogenanntes Wallet und dachte, stets Zugriff darauf zu haben. Dann bemerkte er aber, dass eine Rückauszahlung des Geldes nicht mehr möglich war, hieß es am Montag in einer Aussendung der Polizei.