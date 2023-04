Wir wissen nicht, ob alle Zuseher der gestrigen Abendsession schon in der Lage sind, diese Zeilen hier zu lesen. Weil es erstens doch spät geworden ist und das Finale, welches Jonny Clayton für sich entscheiden konnte, erst gegen 22.45 Uhr begann. Und weil zweitens in den Stunden davor jene Getränkespenden, die nicht verloren gingen und so den Boden in der Halle in Premstätten immer "pickiger" machten, vielleicht erst ausgenüchtert werden müssen. Jedenfalls herrschte einmal mehr im Süden von Graz beste Stimmung bei den Austrian Darts Open.