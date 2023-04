Zum Einsatz gerufen wurden die Polizisten von einer Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in Graz-Ries: Sie gab an, dass gegen 1.45 Uhr jemand versucht hatte, in ihre Wohnung einzudringen. Vor Ort konnte man jedoch niemanden antreffen - dafür hörte man Musik aus einer anderen Wohnung, und zwar in "ungebührlicher" Lautstärke, wie es in der Aussendung der Polizei heißt.

Die Beamtinnen und Beamten forderten den Bewohner auf, die Wohnungstür zu öffnen - und wurden überrascht: Der 61-Jährige öffnete die Wohnungstür nämlich nackt und richtete zudem eine Faustfeuerwaffe auf die Polizistinnen und Polizisten. Darauf angesprochen, legte er seine Waffe allerdings ab und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Graz überstellt, seine Faustfeuerwaffe und Waffenbesitzkarte wurden sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird wegen Verdachts der gefährlichen Drohung und wegen versuchtem Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.