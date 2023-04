Aktuell läuft ein Großeinsatz in der Ekkehard-Hauer-Straße in Graz-Wetzelsdorf. Gegen 6 Uhr wurde dort in einem Wohnhaus eine blutüberströmte Frau gefunden – ein Nachbar setzte sofort die Rettungskette in Gang und alarmierte die Einsatzkräfte. Trotz sofortiger Reanimation verstarb die 39-Jährige, der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark informiert. Aufgrund eindeutiger Stichverletzungen, die das Opfer aufweist, geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus.

"Unter Tatverdacht steht ein 28-Jähriger, der – ersten Ermittlungen zufolge – mit der 39-Jährigen in einer Beziehung gestanden ist", sagt Chefinspektor Fritz Grundnig gegenüber der Kleinen Zeitung. Nach der Tat hatte der Täter in seinem Pkw die Flucht ergriffen. Nur wenige Hundert Meter vom Tatort entfernt verursachte er in der Straßganger Straße durch einen Frontalzusammenstoß einen Verkehrsunfall. Der Lenker des entgegenkommenden Pkw verstarb noch an der Unfallstelle. Der 28-jährige Tatverdächtige wurde lebensgefährlich verletzt und wurde im Krankenhaus in künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Die Ermittlungen laufen. Vor Ort sind Landeskriminalamt, Mordermittlung und Spurensicherung. Die Straßganger Straße ist aktuell gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet.

Es ist bereits der zehnte Frauenmord in diesem Jahr in Österreich.