Hüft-, Schulter-, Brust-, Taillenmaß und Beinlänge - mehr braucht es nicht, damit am Bildschirm ein Avatar erscheint, der der Form des eigenen Körpers entspricht und in weiterer Folge virtuell eingekleidet werden kann. "PictoFit" nennt sich das Programm aus der Schmiede des Grazer Unternehmens "Reactive Reality", das das Online-Einkaufserlebnis wortwörtlich in andere Dimensionen hieven und die Auswahl der passenden Kleidungsstücke erleichtern soll.