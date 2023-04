Austrian Darts Open

Ooonehundredandeiiiiighty! Das ist die Zahl, um die sich schon ab heute Freitag alles in Premstätten dreht. Der Superstar aus der Welt der kleinen Pfeile, Michael van Gerwen, will seinen Titel verteidigen - und wird neben den anderen 47 Darts-Sportlern, die bei den Austrian Darts Open in der Steiermarkhalle antreten, vom Publikum so richtig abgefeiert. Das ist, wie zu Weihnachten bei der WM im Londoner "Ally Pally" üblich, auch sehr gerne verkleidet. Mit der ersten Runde geht es am Freitagnachmittag los, das Finale wird sich am Sonntag bis spät in die Nacht hineinziehen. Hier gibt es Restkarten.

15. Pflanzen-Raritätenmarkt

Fast 100 Ausstellerinnen und Ausstellern sind bei der 15. Ausgabe des beliebten Pflanzen-Raritätenmarkts dabei, der sich auch heuer wieder an zwei Orten aufteilt: Im Freigelände des Botanischen Gartens gibt es Zierpflanzen, von Bonsais über Stauden- und Gehölzraritäten bis hin zu Kakteen und Orchideen, auf der Campus-Wiese beim Universitätsplatz 2 werden neben einem großen Angebot an Obst- und Gemüsejungpflanzen auch Bio-Saatgut, Tee- und Küchenkräuter im Mittelpunkt stehen. Geöffnet ist am Samstag und Sonntag je von 9.30 bis 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Mehr Infos hier.

Kunst- und Designmarkt

Mode, Schmuck, Lifestyle, Accessoires, Kunst, Grafik, Produkt- und Möbeldesign und vieles mehr ist am Wochenende in drei Hallen und am Freigelände in der Seifenfabrik zu finden: Mehr als 150 Künstlerinnen und Designer oder Junggastronomen sind beim Kunst- und Designmarkt in der Seifenfabrik dabei, geöffnet ist am Samstag und Sonntag je von 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen hier.

Familienfest im Stadtpark

Im Stadtpark wird am Sonntag von 10 bis 16 Uhr zum großen Familienfest auf der Passamtswiese und beim Verkehrssicherheitsgarten geladen. Es gibt ein umfangreiches Kinderprogramm mit viel Sport und Feuerwehr- und Polizeiautos als Attraktionen.

Ein Blick schon in die kommende Woche ...

Frühjahrsmesse

Ab Donnerstag feiert die Grazer Frühjahrsmesse ein Comeback nach der Coronapause. Diesmal mit einem Gastspiel des Tierpark Herberstein, dem Vintage-Kleidermarkt von „BeThrifty“ und einem Street Food Market.

Styrian Sounds Festival

Ebenfalls ab Donnerstag ist das Festival der steirischen Popkultur zurück, im ppc wird bis Samstag das beste aufgeboten, das die heimische Szene zu bieten hat – wie Auftritte von Granada, My Ugly Clementine, Farewell Dear Ghost, Paul & Pets, Christian Albrecht, Pandoras Kleine Schwester u. v. m.

Schlagergarten und Lendwirbel

Am Sonntag, 30. April, läutet der Schlagergarten Gloria wieder die Lendwirbel-Zeit ein. „Una Festa Sui Prati“, ein Fest auf der Wiese, feiern die Gloria All Stars mit Schlagergarten-Urgestein Michi Ostrowski ebenso mit wie Antonia Stabinger und Martina Poel, die heuer moderieren. Gestartet wird um 12 Uhr mittags mit den Kirchenglocken von „St. Gloria am Garten“ und dem Live-Hörspiel „Die Großen Ferien“. Ein weiterer Lendwirbel-Vorbote wartet am Samstag: Mit dem Videodreh von „Tanzkaraoke“ ab 14 Uhr am Lendplatz.