Christine Pfau bereitet gerade in der Kirche den nächsten Gottesdienst vor, als sie es knallen hört. Sie sieht eine Menge farbigen Rauch durch die Fenster der evangelischen Kreuzkirche am Volksgarten in Graz und rennt bei der Seitentür hinaus. Dort sieht sie das Ausmaß des Angriffs: Alles ist beschmiert, die Wände, die Säulen, die Kirchentüren. Um die 15 Farbdosen und Müllfetzen liegen herum. Und die Vertreterin der Pfarrgemeinde sieht eine Person in den Rauchschwaden.