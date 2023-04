Zehn Ex-Profisportler und Hintermänner haben bereits auf ihren Einsatz am Straflandesgericht gewartet – für Anfang Mai war in Graz der Prozess wegen 19 manipulierter Basketballspiele in der österreichischen Liga geplant. Doch daraus wird jetzt vorerst nichts. Im Zuge der Ermittlungen geriet nämlich noch ein ehemaliger Top-Sportler ins Visier der Ermittler: Der 39 Jahre alte Serbe und Ex-Profi soll Drahtzieher des Wettbetrugs sein. Während die Anklagen gegen die restlichen zehn Männer bereits rechtskräftig sind, ist diese Entscheidung des Oberlandesgerichts bezüglich des Serben noch offen. Um Rechtssicherheit zu gewähren, wenn gegen alle elf auf einmal verhandelt wird, wird nun bis zur Entscheidung des OLG zugewartet.