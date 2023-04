Mit insgesamt mehr als 600.000 Aufrufen ist ein TikTok-Video um zwei Klimaaktivisten viral gegangen. Darin zu sehen: Zwei mit Kapuzenpullis verhüllte junge Männer, die ihre Hände am Asphalt festkleben - und dabei aber schnell feststellen, dass sie unabsichtlich ihre Hände aneinander festgeklebt haben - schnell rollen sie ihr Transparent weg und suchen das Weite.

Der Spott lässt nicht lange auf sich warten: "Händchen halten fürs Klima - super Aktion", schreibt jemand in den Kommentaren auf TikTok, "Die haben sich halt schrecklich lieb", ein anderer - oder "Together forever".

"Klimakleber-Fail" ist "Klimakleber-Fake"

Das Video, das angeblich letztes Wochenende in Graz aufgenommen worden ist, wird dabei offenbar für echt gehalten: Obwohl schon die Outfits der beiden - die echte "Letzte Generation" verhüllt sich bei den Aktionen selbst nicht und zeigt ihr Gesicht - schon Zweifel aufkommen lassen könnten. Zudem treten die Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation auch niemals nur zu zweit auf, auch ihre Transparente sehen ganz anders aus. Ein Sprecher der Letzten Generation Graz bestätigt nun: "Das ist Fake - und außerdem noch schlecht gemacht."

Diskussionen in Graz, Protestwelle in Wien

Wie geht es mit der Letzten Generation nun weiter? In Graz hat man diesen Montag für Überraschungen im Frühverkehr gesorgt, als man nach der - eigentlich beendeten - "Osterwelle" noch einmal für Blockaden sorgte. Derzeit verlegt man sich aber auf Diskussionen statt Proteste - und will bei möglichst vielen Veranstaltungen aufklären. Für Mai hat man in Wien "Mega-Aktionswochen" geplant. Ab 2. Mai sollen zumindest für drei Wochen wichtige neuralgische Verkehrsknotenpunkte bzw. Straßen blockiert werden.