Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden auch gleich "die Partygäste" sein, meldet man seitens der Stadt Graz am Mittwoch - voller Vorfreude in jener Aussendung, welche ein Jubiläum ankündigt: Denn wenn am 26. April einmal mehr das "CityRadeln" ins Rollen kommt, ist es zugleich die 50. Ausfahrt. Beim heurigen Saisonstart legt man um 18.15 Uhr auf dem Mariahiflerplatz los und kommt via Liebenau, Puntigamer Straße, Kärntner Straße und Smart City wieder zum Maraihilferplatz retour.