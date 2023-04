In die Trauer von Christian Zöscher über den Tod seines geliebten Papas mischt sich mit Fortdauer des Gesprächs auch Dankbarkeit. Und so etwas wie Stolz. "Er war 63 Jahre lang im Unternehmen, bis zum Schluss, bis zum letzten Tag. Das war ja eigentlich nie Arbeit für ihn, die Firma, das war sein Leben", erzählt Christian Zöscher der Kleinen Zeitung. Am Ostersonntag verstarb sein Vater Dieter im 84. Lebensjahr.