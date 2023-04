Viel braucht es nicht für eine "Unterstützungserklärung": Neben einem Lichtbildausweis ist nur das "persönliche Erscheinen" erforderlich, dank der Handysignatur ist aber auch eine Online-Unterschrift möglich. So oder so – Grazerinnen wie Grazer sind ab sofort und bis einschließlich 24. April eingeladen, aufliegende Volksbegehren zu unterstützen. Sieben an der Zahl sind es derzeit, wie die Stadt Graz am Dienstag noch einmal in Erinnerung ruft – und sie bieten eine breite Palette an (ungewöhnlichen) Themen.