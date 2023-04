Der Tag der Arbeit ist heuer auch Tag des überschäumenden Vergnügens, jedenfalls in Graz-Puntigam: Das legendäre Restaurant "Brauhaus Puntigam" wurde Ende März geschlossen. "Nach 23 Jahren geht ein Stück Tradition verloren und wir schließen schweren Herzens unseren Betrieb", gaben Michael Ordelt und sein Team kürzlich bekannt. Doch nun steht fest, dass es schon ab Mai zumindest vorübergehend eine gschmackige Rückkehr gibt: Gösser-Bräu-Chef Robert Grossauer kündigte ja bereits an, das Brauhaus noch einmal zu reanimieren - nun verrät er der Kleinen Zeitung, dass er im Innenhof des legendären Hauses in Puntigam ab Mai täglich ab 10.30 Uhr auftischen wird.