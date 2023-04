Das Immobilienjahr 2022 war für Graz außerordentlich dynamisch. Graz-Stadt verbuchte (gemessen an der absoluten Summe der Wohnimmobilien-Transaktionen) die meisten Verkäufe/Käufe in Österreich – vor Wien-Donaustadt, Baden, Linz (Stadt) und Bregenz.

Gemessen an der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner liegt Graz beim Ranking der Top Ten bei den Immobilientransaktionen in Österreich auf Platz 8. Bei den Top-drei-Transaktionen des Jahres 2022, gemessen am Netto-Kaufpreis laut Grundbuch, steht ein Grazer Gebäude um 176 Millionen Euro auf Platz eins. Die Top-Wohnimmobilie war ein Einfamilienhaus in Graz um 3,7 Millionen Euro.

Als flächenmäßig größten Grundstücks-Deal hat in der Steiermark 2022 ein 211.553 Quadratmeter großes Areal in Möderbrugg zu verbuchen. Aber auch bei den österreichischen Bezirken mit den wenigsten Wohnimmobilien-Transaktionen taucht die Steiermark auf: Platz drei geht an Weiz, Platz fünf an Hartberg-Fürstenfeld.