Ein Netzwerktreffen des Organisationsteams hinter dem Lendwirbel machte letzte Woche den Anfang im neuen "Wichteltreff zur Rettung der Welt": Die Räumlichkeiten des ehemaligen Beisls "Wichteltreff" in der Strauchergasse 6 stehen schon seit Längerem leer, nun hat das Nachbarschaftsprojekt Annenviertel die Räume für eine Zwischennutzung übernommen. "Wir stellen den Raum zur Verfügung - etwa für Tauschbörsen, Treffen, Workshops oder Infoveranstaltungen", sagt Annenviertel-Motorin Maria Reiner - ähnlich wie in den Räumen des "Gummi Neger" in der Annenstraße 20, wo man 2019 das "Annenviertler Büro zur Rettung der Welt" betrieb. Grundsätzlich geht es um eine nicht kommerzielle Nutzung, aber auch Pop-ups und ähnliches mit kommerziellem Hintergrund sei denkbar, sagt Reiner: "Dann aber gegen eine kleine Nutzungsgebühr."