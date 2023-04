Tag für Tag kann man auf Grazer Straßen erleben, dass Bodenmarkierungen offenbar nur eine Art "Vorschlag" sind – jedenfalls werden die weißen Trennlinien und Richtungspfeile immer wieder ignoriert. Oder von den Lenkern erst im letzten Moment bemerkt, was dann häufig zu einem Verreißen des Lenkrads führt, oft ohne Blinkzeichen.

Die Kleine Zeitung hat bereits wiederholt auf gefährliche Situationen auf Grazer Straßen hingewiesen. Und auf mögliche Gründe, die von Ortsunkundigkeit bis zu einer doch rasanten Fahrweise reichen. Nach den jüngsten Vorfällen erinnern wir an dieser Stelle noch einmal an jene Übersicht, die einige der brenzligsten Abschnitte im Grazer Stadtgebiet vorstellt.

So gehört etwa die Conrad-von-Hötzendorfstraße bei der Messe-Kreuzung dazu: Schon auf Höhe Stadthalle bemerken viele Autolenker erst sehr spät, dass die linke Spur zum Linksabbieger in die Fröhlichgasse wird. Die Folge: Sie wechseln noch schnell die Fahrbahn. Ein paar Meter weiter, eben auf Höhe Polizeiinspektion/Ostbahnhof, ein ähnliches Bild: Weil die linke Fahrbahn ausschließlich zum Baufachmarkt führt, verreißen nicht wenige das Lenkrad – oft ohne zu blinken.

Manchmal fällt es den Lenkern auch einfach nur schwer, beim Linksabbiegen die Spur zu halten – weil der gemeine Lenker offenbar die Angewohnheit hat, dabei zuerst das Lenkrad nach rechts zu führen, um "Schwung zu holen". Deshalb ragt etwa an der Ecke Elisabethstraße/Rembrandtgasse oder Grazbachgasse/Wielandgasse immer wieder ein Heck in die Nebenspur.

Linke Spur als "Überholspur"

Ganz anders das Bild in der Elisabethstraße: Wer hier täglich unterwegs ist, hat längst bemerkt, dass sich manche Lenker einen "Sport" aus folgender Vorgehensweise machen: Grundsätzlich führt kurz vor dem Leonhardplatz die linke Spur zum Hilmteich und die rechte in Richtung Ries. Nun wissen aber "Stammgäste", dass es sich aus diesem Grund in der Elisabethstraße auf der rechten Spur auf Höhe Tankstelle/Supermarkt stauen kann. Die Folge: Manche Lenker bleiben auf der linken Spur, überholen die Kolonne rechts – und schneiden kurz vor dem Leonhardplatz noch schnell rechts rein.

Ähnliches Bild ein paar Meter weiter: Auch vor der Pauluzzigasse und dem Riesplatz staut es sich oft auf der rechten Fahrbahn. Also nehmen manche Autofahrer zunächst die linke Spur, obwohl sie keineswegs ins Stiftingtal abbiegen wollen – um im letzten Moment auf Höhe Regionalbushaltestelle in Richtung Ries zu wechseln ...