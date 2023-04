Er ist ein deutscher Comedian, der in der Schweiz lebt, seine Eltern stammten aus der Türkei. Und dieser Hintergrund, diese deutsch-türkischen Unterschiede, spielen bei den Programmen von Kaya Yanar seit Jahren eine zentrale Rolle. Auch beim gestrigen Gastspiel in der Grazer Stadthalle unterhielt Yanar, der im Fernsehen mit "Was guckst du?!" berühmt wurde, knapp 3000 Besucher mit seinem jüngsten Programm "Fluch der Familie".

Dabei musste diese Großfamilie im echten Leben soeben schwerste Schicksalsschläge erfahren - beim verheerenden Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion im Februar. Via Facebook hatte Yanar zunächst von einem Todesfall berichtet, um sich kurz danach mit folgenden Worten noch einmal zu melden: "Hey Leute, hier nochmal ein update von mir. Wir haben leider insgesamt 8 Todesfälle in der Großfamilie zu beklagen. Darunter 3 Teenager. Einige aus der Familie sind noch in Antakya, um sich um die Toten zu kümmern, die meisten haben die Stadt verlassen. Dort gibt es nichts mehr für sie. Alle ihre Wohnungen sind baufällig oder zerstört. Meine Mutter hat für 16 Verwandte eine Bleibe in Antalya organisiert. Dort schlafen sie wie Ölsardinen auf dem Boden. Aber das sind Luxusprobleme. Sie haben es warm, es gibt Essen und sie haben ein Dach über dem Kopf."

Der sehr persönliche Eintrag von Kaya Yanar nach dem Erdbeben © Screenshot Facebook

Dem "St. Galler Tagblatt" hatte Yanar im Herbst 2022 erzählt, dass sein Vater ("Ein vorzüglicher Geschichtenerzähler. Die Mimik und die Ausdrucksfähigkeit habe ich von ihm") schon vor längerer Zeit gestorben sei. Und er erzählte: "Wenn ich mich auf der Bühne über meine Eltern auf eine lustige Art und Weise echauffiere, dann sind das alles Dinge, die vermeidbar gewesen wären. Zum Beispiel, dass wir nur einsprachig aufwuchsen. ,Ich möchte, dass ihr nur Deutsch sprecht', sagte mein Vater. Dabei wäre Zweisprachigkeit gut gewesen. Wir konnten kaum Türkisch, meine Eltern kaum Deutsch. Das führte zu merkwürdigen Situationen, etwa, wenn mein Vater mir Mathematikaufgaben erklären wollte, ich aber nur Bahnhof verstand – aber nicht wegen der Rechenaufgaben, sondern wegen der Sprache. Das war Comedy pur."