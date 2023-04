Klaus Masetti ist meist die Ruhe selbst. Und eher zurückhaltend. Will man nun den Puls des Stadtbaudirektion-Mitarbeiters in die Höhe treiben, konfrontiert man ihn am besten mit einer Frage, die sich manche Grazer stellen: Warum ist die Neutorgasse bis 2025 gesperrt? Der oft vorwurfsvoll formulierte Nachsatz: Warum in aller Welt dauert der Bau von ein paar Hundert Metern Schienen so lange? Die neue Tramstrecke, auf der künftig die Linien 7 und 17 unterwegs sein werden, ist ja 1,2 Kilometer lang.

„Bitte, immer her mit den Vorschlägen, wie man es schneller machen kann“, ist daher Klaus Masettis erste Reaktion – mit einer deutlichen Prise Sarkasmus. Schnell aber fängt sich der Bauexperte wieder und erklärt der Kleinen Zeitung, warum Baggerschaufeln wie Ohrenschützer so lange beansprucht werden. Wobei er vorausschickt, „dass gar nicht unbedingt bis Ende 2025 gearbeitet wird“. Doch um vor allem den Regionalbusverkehr und dessen Rückkehr zum Andreas-Hofer-Platz managen zu können, werde man die Sperre Neutorgasse so lange wie möglich beibehalten.

Klaus Masetti von der Stadtbaudiektion klärt auf © Saria, Jürgen Fuchs

Aber auch die Arbeiten selbst würden den Zeitplan erklären: „Wir müssen für die neue Tramstrecke über 1,2 Kilometer nicht nur alle Infrastrukturleitungen erneuern, sondern auch laufend Provisorien errichten.“ Zudem seien Verzögerungen in unberechenbaren Wintermonaten einzuberechnen. Und auch bei Fernwärmearbeiten, die derzeit etwa für das Abbiegeverbot auf die Tegetthoffbrücke sorgen, sei man auf passende Temperaturen angewiesen.