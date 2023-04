Abermals Klimaproteste: Letzte Generation legt heute erneut Grazer Verkehr lahm

Die Klimaproteste in Graz sind nicht zu Ende. Ursprünglich sollte die letzte Aktion am Freitag stattfinden. Überraschend kündigte die Letzte Generation am Montag einen weiteren Protest an. Mit den laufenden Großbaustellen ist Stau im Frühverkehr vorprogrammiert.