Dramatische Augenblicke, die aber auch von Zivilcourage erzählen: Sie ereigneten sich am Samstagnachmittag in der Gemeinde Gratkorn (Graz-Umgebung). Laut Exekutive kam eine Polizeistreife gegen 16.40 Uhr bei einem Lebensmittelmarkt vorbei - und sah, dass Passanten gerade bei einer reglos auf dem Boden liegenden Person Erste Hilfe leisteten. "Schnell konnte ermittelt werden, dass der 10-jährige Bub im Bereich der vor dem Einkaufsmarkt befindlichen Fahrradständer zu Sturz gekommen sein dürfte", meldet man am Sonntag.