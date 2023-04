Letzte Generation: Klima-Proteste gehen heute in die letzte Runde – vorerst

Staus im Frühverkehr in Geidorf: Auch heute errichtete die Letzte Generation Verkehrsblockaden in Graz - etwa in der Parkstraße und der Glacisstraße. Vorerst sollte die "Osterwelle" in der Stadt damit aber zu Ende sein.