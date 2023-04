Die Grazer „Osterwelle“ der Letzten Generation mit Protesten gegen Untätigkeit gegenüber dem Klimawandel soll heute früh – dem Vernehmen nach wieder um 8 Uhr – in die vorerst letzte Runde gehen, erneut sind Proteste an mehreren Orten in der Stadt geplant. Im Mai wolle man sich vorerst auf Proteste in Wien konzentrieren, heißt es seitens der Aktivistinnen und Aktivisten.

Gestern Donnerstag hat die Letzte Generation um 8 Uhr drei Murbrücken blockiert. Bei regnerischem Wetter ging auf den stark frequentierten Flussübergängen Keplerbrücke, Tegetthoffbrücke und Augartenbrücke gar nichts mehr - einige Aktivisten hatten sich festgeklebt. Es kam zu umfangreichen Staus im Stadtgebiet, bevor die Polizei die Festgeklebten losmachen konnte. Es kam erneut zu mehreren Anzeigen.

Am Dienstag hatten die Proteste begonnen, Verkehrsadern in der Innenstadt wurden blockiert, wobei es am Mittwoch zu keinen Festklebungen gekommen war, sondern zu langsamen Märschen. Die Aktionen waren bisher nicht angemeldet.

Der Gruppe Letzte Generation zufolge haben mehrere Wissenschafter ihre Solidarität mit Windl ausgedrückt, unter anderem Klaus Schönberger, Professor für Kulturanthropologie an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, weiters der Ökologe der Uni Wien Franz Essl, Wissenschafter des Jahres 2022 gekürt vom Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten, sowie die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb. Auch aus der Grazer Kulturszene solidarisierten sich rund 40 Personen mit der Gruppe.