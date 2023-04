Zwei Mal hat Ana Radulovic ihn schon auf die Beine gestellt, heuer findet er ein drittes Mal statt: Der Fotomonat in Graz. Ab sofort hat man dabei die Gelegenheit, eine ganz besondere Fotoausstellung zu besuchen. Sie findet nicht in einer Galerie statt, sondern im Stadtraum. Wie schon bei den ersten beiden Malen präsentieren Geschäfte ausgesuchte Fotografien von Fotokünstlern in ihren Auslagen. Beim Stadtbummel lässt sich da der Kunstgenuss gleich mit dem Einkaufen unter einen Hut bringen. Der Fotomonat dauert bis zum 15. Mai.