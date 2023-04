Auch am Donnerstag werden sie offenbar weitergehen: die mittlerweile täglichen Protest-Aktionen der "Letzten Generation" in Graz, die regelmäßig Straßen blockieren, um für ein schnelleres und konsequenteres Handeln der Bundesregierung in Sachen Klimakrise zu erwirken. Geplant sind dem Vernehmen nach erneut mehrere Aktionen.

Nach der bislang größten Blockade am Dienstag, bei der sich Aktivistinnen und Aktivisten auf gleich drei Straßen bei der Oper auf der Fahrbahn festklebten, waren es am Mittwoch zwei langsame Märsche. An die 20 bis 30 Personen spazierten gegen 8 Uhr morgens in den Bereichen Grabenstraße - Keplerbrücke über den Kai bzw. das Glacis und den Burgring Richtung Oper. Staus hielten sich dieses Mal in Grenzen, die Straßenbahnen wurden teils kurz angehalten. Nach etwa einer Stunde und Blockaden in den Bereichen Andreas-Hofer-Platz und Joanneumring im Bereich Jakominiplatz wurden die Proteste aufgelöst.

Weiterhin fordert man die Grazer Stadtregierung auf, sich hinter die Forderungen nach Tempo 100 auf der Autobahn und ein Ende neuer Öl- und Gasbohrungen zu stellen - und damit auch einen Stopp der Protest-Aktionen zu erwirken. Ein Gespräch mit der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Vizebürgermeisterin und Umweltstadträtin Judith Schwentner (Grüne) soll in zwei Wochen stattfinden.

In Deutschland warf indes die Klimaschutzbewegung Fridays for Future den Aktivisten der Letzten Generation vor, mit ihren Protestaktionen die Gesellschaft zu spalten.