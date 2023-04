Es war keine Expedition in exotische und entlegene Landstrichen, die im Rahmen der Universum-Reihe für einen besonderen Quotenhit sorgte. In der Dokumentation "Gefiederte Nachbarn – Die bunte Welt der Gartenvögel" zeigten der Kärntner Kameramann Mario Kreuzer und der Grazer Ornithologe Leander Khil 2019 Fink, Meise und Rotkehlchen. Zwei Jahre lang filmten sie dafür mit technisch aufwendigsten Methoden in einem Kärntner Garten. Heute Abend zeigt ORF 2 die Dokumentation erneut, die in der Zwischenzeit auf zahlreichen Festivals lief und für den "Jackson Wild Media Award" nominiert wurde, die größte Auszeichnung für Naturfilme.